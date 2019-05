Cidades Jovem diz em depoimento que foi xingado e por isso atirou contra carro no meio da rua em Aparecida O carro foi apreendido e o autor dos disparos afirmou que jogou fora a arma; suspeito não tem autorização para portar arma

O estudante Pedro Márcio Siqueira, de 25 anos, prestou depoimento nesta terça-feira (7) no 2º Distrito Policial, em Aparecida de Goiânia, e afirmou que foi xingado por um motorista e, por isso, disparou duas vezes na direção do veículo. Dentro do carro, além do condutor, estavam duas crianças. A ação foi filmada por um morador do setor Vila Brasília no último domingo (...