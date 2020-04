O jovem de 27 anos que morreu na entrada do Hospital de Campanha para o Enfrentamento ao Coronavírus de Goiás (HCamp), em Goiânia, na noite do último sábado (28), teve o exame negativo para Covid-19. O homem, que era morador de Águas Lindas, no entorno do Distrito Federal (DF), foi transferido para a capital em uma ambulância do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu), que constatou a morte às 22 horas. Ele tinha um quadro de miastenia grave, uma doença que leva a um quadro de enfraquecimento muscular.

No total, a Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) investiga sete óbitos suspeitos para o novo coronavírus. Os casos estão registrados nos seguintes municípios: (1) em Araçu, (4) Goiânia, (1) em Mineiros e (1) em Valparaíso de Goiás. Além do jovem de Águas Lindas, a pasta descartou outro caso em Senador Canedo, um idoso de 64 anos. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (1º) no site da pasta.

O jovem de Águas Lindas foi a primeira morte registrada no HCamp, mas as secretarias municipais de Saúde tanto de Águas Lindas, onde ele reside, como da cidade de Goiás, onde ele ficou internado antes de ir para o HCamp, afirmam que ele não apresentava sintomas do novo coronavírus. Ainda assim, o material foi colhido e testado.

Em matéria publicada no último domingo (29), o titular da Saúde na cidade de Goiás, João Batista Neto, afirmou que o quadro do paciente, que estava internado na UTI do Hospital São Pedro se agravou a tal ponto que precisou solicitar via regulação feita pelo governo estadual um atendimento especializado em Goiânia. A vaga ofertada foi a do HCamp mesmo, segundo ele, o rapaz não tendo sintomas que enquadrassem o caso como o novo coronavírus.

Casos em Goiás

Segundo o último boletim divulgado pela SES-GO, 73 casos de doença pelo coronavírus 2019 (Covid-19) foram confirmados em Goiás por critério laboratorial. Destes, há um óbito confirmado, em Luziânia. No Estado, há 2.333 casos suspeitos em investigação. Outros 845 já foram descartados.

Os casos confirmados foram registrados nos municípios de Águas Lindas de Goiás (1), Anápolis (4), Aparecida de Goiânia (2), Caldas Novas (1), Campestre (1), Catalão (1), Cidade Ocidental (1), Goianésia (1), Goiânia (42), Itumbiara (2), Jataí (2), Luziânia (1)*, Paranaiguara (1), Rio Verde (7), Silvânia (1), Trindade (1) e Valparaíso de Goiás (4).

Internações

No total, sete pacientes confirmados estão internados em Goiás, todos na rede privada. Há ainda 92 casos em investigação de pacientes que encontram-se internados; destes, 26 estão na rede pública e 66 na rede privada.