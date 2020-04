Cidades Jovem de 27 anos morre afogado no lago de Carmo do Rio Verde Corpo de Bombeiros localizou corpo a três metros de profundidade

Um jovem de 27 anos morreu, na tarde deste domingo (12), após se afogar no lago de Carmo do Rio Verde, município localizado a 173 km de Goiânia. O jovem se afogou enquanto nadava e o Corpo de Bombeiros de Ceres foi acionado no final da tarde, mas na primeira tentativa não localizou o corpo porque os presentes não sabiam indicar, com clareza, o local onde ele havia submergido. De acordo...