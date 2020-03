Um jovem de 27 anos deu entrada na noite deste sábado (28), às 22h, já sem vida no Hospital de Campanha para o Enfrentamento ao Coronavírus de Goiás (HCamp), em Goiânia. O rapaz foi trazido pelo Samu do interior do Estado e, com a morte, constatada por volta de 22 horas, foi feita a coleta de material para exames que serão realizados pelo Laboratório de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen Goiás). Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-GO) informou apenas que a causa da morte não foi definida e que o caso segue em investigação.

Não há informações sobre o município do qual o jovem veio transferido nem se ele possuía alguma comorbidade que o incluísse no grupo de risco. Até o momento, 56 casos de doença pelo coronavírus 2019 (Covid-19) foram confirmados em Goiás e uma morte, de uma mulher de 66 anos, que morava em Luziânia, mas foi transferida para o Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT).

No Estado, há 1.653 casos suspeitos em investigação. Outros 641 já foram descartados. As confirmações foram registradas nos municípios de Goiânia (33), Rio Verde (7), Anápolis (4), Aparecida de Goiânia (2), Valparaíso de Goiás (2), Jataí (2), Catalão (1), Silvânia (1), Luziânia (1) Águas Lindas de Goiás (1), Goianésia (1) e Hidrolândia (1).

HCamp

Além deste jovem de 27 anos, o HCamp já atendeu outras 16 pessoas desde que recebeu o primeiro paciente na noite da última quinta-feira (26), um homem de 72 anos, esposo da mulher de 66 que foi a primeira morte confirmada por Covid-19 no Estado. Duas mulheres e um homem estão internados, em estado grave, na Unidade Crítica do hospital e além do idoso de 72 anos, outros quatro pacientes estão internados em estado estável na Unidade Semicrítica.