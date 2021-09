Cidades Jovem de 26 anos morre após ser atropelado enquanto andava de patins no Jardim Goiás, em Goiânia Informações iniciais são de que ele teria entrado na contramão e foi atingido por um carro. A condutora era médica e prestou os primeiros socorros

Um homem de 26 anos morreu na noite deste sábado (11) após ser atropelado no Jardim Goiás, em Goiânia. De acordo com informações da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT), a vítima andava de patins nas proximidades do Parque Flamboyant e teria entrado na contramão na rua 46, quando foi atingido por um carro de passeio. A condutora, que é médica, prestou o...