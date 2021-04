Moisés Silva Santos, de 25 anos, morreu na manhã deste sábado (17) durante um acidente envolvendo um carro de passeio e um ônibus na BR-452, em Itumbiara, no Sul do Estado. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 6h35 e o condutor do carro estava preso às ferragens. O óbito foi confirmado pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) e informações iniciais são de que outra vítima já havia sido socorrida e encaminhada a um hospital da região.

Os passageiros e o motorista do ônibus não tiveram ferimentos e de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus transportava trabalhadores para a zona rural de Itumbiara. Com o acidente, a pista foi parcialmente bloqueada no sentido Rio Verde/ Itumbiara. Não há informações sobre as possíveis causas do acidente.