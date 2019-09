Cidades Jovem de 23 anos morre afogado em piscina em Luziânia Populares retiraram o homem da água e fizeram primeiros socorros, mas ele não resistiu

Um jovem de 23 anos teria se afogado em uma piscina, na tarde deste domingo (8), às 15h35, no Parque Estrela Dalva VII, em Luziânia. Segundo o coronel Braúlio Flores, do Corpo de Bombeiros Militar (CBMGO), a vítima foi identificada como Thalisson Júnior Rodrigues Soares, de 23 anos. No relato inicial do solicitante da ocorrência diz que um homem havia se afogado na p...