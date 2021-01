Cidades Jovem de 23 anos é encontrada morta em Goiânia, companheiro é suspeito do crime Corpo foi encontrado em um cômodo de uma casa no setor Centro-Oeste

Uma jovem de 23 anos foi encontrada morta, na noite deste domingo (10), em casa no setor Centro-Oeste, em Goiânia. Segundo informações da Delegacia de Investigação de Homicídios (DIH) a suspeita é de feminicídio. O corpo de Brenda Raquel de Souza foi encontrado em um cômodo da casa por vizinhos que moram no mesmo lote da vítima. De acordo com a DIH o suspeito e a ví...