Jovem de 22 anos morre em acidente na BR-153 em Goiás; veja vídeo

Na manhã desta sexta-feira (15) um jovem com identificação ainda não revelada morreu em um acidente na BR-153, Km 94, em Santa Tereza de Goiás, na região Norte do Estado. O rapaz de 22 anos, cursava medicina veterinária e seguia de Porangatu para Estrela do Norte quando perdeu a direção do veículo e saiu da pista, informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF). De acordo...