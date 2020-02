Cidades Jovem de 22 anos internado no isolamento do HDT com suspeita de coronavírus esteve na Itália Resultados dos exames devem ser divulgados nesta quinta-feira (27)

Um homem de 22 anos que chegou da Itália há 11 dias está internado em isolamento no Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT), em Goiânia. O caso é investigado como suspeito do novo coronavírus e se trata do primeiro paciente a ficar isolado no Estado. O resultado dos exames para o vírus deve ser divulgado na tarde desta quinta-feira (27) e outros d...