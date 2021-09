Cidades Jovem de 21 anos que se afogou no Rio Araguaia em 6 de setembro ainda não foi localizado Família contratou barqueiros e pescadores da região para ajudar nas buscas do Corpo de Bombeiros. Casado, Paulo Henrique Lúcio Pereira é pai de uma menina de dois anos

A família de Paulo Henrique Lúcio Pereira, de 21 anos, contratou, nesta semana, barqueiros de Aruanã, para ajudar nas buscas do corpo do jovem que se afogou no último dia 6 de setembro, no Rio Araguaia. Paulo estava com outros nove familiares em uma viagem familiar, entrou no rio, caiu em um banco de areia e foi levado pela correnteza. Familiares, que não acreditam e...