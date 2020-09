Cidades Jovem de 20 anos morre afogado no Lago Corumbá 4, em Luziânia Testemunhas afirmaram que vítima estava pescando antes do acidente

Um jovem de 20 anos morreu afogado na manhã deste domingo (27) no Lago Corumbá 4, na Zona Rural de Luziânia, entorno do Distrito Federal. Segundo relatos de testemunhas, ele estava pescando e entrou na água após a linha de anzol ficar presa em uma galhada. O corpo foi localizado a 10 metros da margem do lago e cinco metros de profundidade. O Corpo de Bombeiros foi ac...