Jovem de 20 anos morre afogado em lago em Morrinhos

Um jovem de 20 anos morreu neste domingo (4) ao se afogar em um lago no Parque no setor Cristina Park, em Morrinhos, no Sul de Goiás. Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 16h50 por pessoas que estavam no local. Após aproximadamente 1h30 de buscas, o corpo foi encontrado. Segundo a corporação, a vítima estava no parque junto à mãe e entr...