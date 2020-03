A Polícia Civil de Goiás informou que Nayara dos Santos Bento Monteiro, jovem de 20 anos, que desapareceu em Goiânia na terça-feira (3) da semana passada, foi encontrada em Itaberaí, na manhã desta quarta-feira (11), pelo Grupo Antissequestro da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic). Segundo informações preliminares, ela teria ido para a cidade por vontade própria.

A família está no município para buscar a filha. Nayara é estudante do curso de Matemática da Universidade Federal de Goiás (UFG) e por volta de 11h30 da terça-feira (3) foi a caminho do Campus Samambaia, localizado próximo ao Setor Itatiaia. Segundo a família, ela saiu de sua casa no Residencial Itaipu e seguiu para a faculdade de transporte coletivo (linha 133 e linha 020), como fazia regularmente. Foi o último contato que tiveram com a jovem, que deveria chegar por volta das 20h, mas não falou mais com os familiares. O Boletim de Ocorrência foi registrado na quarta-feira (4).

O delegado Thiago Martimiano disse que só irá falar sobre o assunto na manhã desta quinta-feira (12).