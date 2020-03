A família de Nayara dos Santos Bento Monteiro, de 20 anos, procura informações sobre o desaparecimento da jovem, que saiu de casa na última terça-feira (3), e não foi mais vista. Nayara é estudante do curso de Matemática da Universidade Federal de Goiás (UFG) e por volta de 11h30 daquele dia foi a caminho do Campus Samambaia, localizado próximo ao Setor Itatiaia.

Segundo a família, ela saiu de sua casa no Residencial Itaipu e seguiu para a faculdade de transporte coletivo (linha 133 e linha 020), como fazia regularmente. Foi o último contato que tiveram com a jovem, que deveria chegar por volta das 20h, mas não falou mais com os familiares. O Boletim de Ocorrência foi registrado na quarta-feira (4). A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil e foi informada que apenas o delegado Thiago Martiniano poderia falar sobre o caso. Tentamos contato com o delegado por telefone durante a tarde desta terça-feira (10), e não obtivemos retorno até o fechamento desta matéria às 16:53.

A mãe de Nayara fala que a filha é solteira, nunca deixou de manter contato com a família antes e não teve nenhuma briga no dia anterior ao desaparecimento. No entanto, na semana que antecede o fato, ela e a irmã tiveram um desentendimento, mas para a mãe, o caso não deve ter influenciado no sumiço.

Nayara vestia uma camiseta de cor azul escura, com a palavra “UFG” em letras brancas, calça jeans escura, usava uma mochila preta e os cabelos soltos. A família pede que qualquer informação sobre o paradeiro seja informada pelos números: 62 99228-3386 e 62 9569-6213.