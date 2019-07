Cidades Jovem de 19 anos se afoga e desaparece ao tentar atravessar o Rio Araguaia nadando, em Bandeirantes Segundo o Corpo de Bombeiros, vítima estava acompanhada de outras duas pessoas, que não conseguiram prestar socorro. Buscas serão retomadas na manhã de terça-feira (23)

Um jovem de 19 anos desapareceu, nesta segunda-feira (22), após se afogar no Rio Araguaia, em Bandeirantes, distrito do município de Nova Crixás, a cerca de 380 quilômetros de Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, informações preliminares dizem que a vítima, juntamente com outras duas pessoas, tentava atravessar o rio a nado. O rapaz não teria conseguido completar a...