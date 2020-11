Cidades Jovem de 19 anos que matou ex-colega disse que estaria sendo ameaçada Desentendimento por conta de energia não paga pela vítima teria sido motivação para o crime. A autora do disparo que matou Kathleen Lorrane, de 21 anos, se apresentou na delegacia

A autora do disparo que matou a garota de programa Kathleen Lorrane Carvalho, de 21 anos, Nayara Lopes Palmeira dos Santos, de 19 anos, teria dito às pessoas que estavam com ela no dia do crime que que vinha sendo ameaçada pela vítima. O crime aconteceu na madrugada do último domingo em frente a uma boate de strip tease no Bairro Nossa Senhora de Lourdes, em Aparecida d...