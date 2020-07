Cidades Jovem de 19 anos morre em acidente no Setor Santa Genoveva, em Goiânia A colisão deixou outras duas pessoas feridas, uma jovem de 17 anos e uma mulher de 28

No início da manhã deste domingo (12), um jovem de 19 anos, identificado como Murilo Henrique Santos Selvatti, morreu após o carro que estava colidir com uma árvore no canteiro central da Avenida São Francisco, no setor Santa Genoveva, em Goiânia. De acordo com a Delegacia de Crimes de Trânsito, a condutora perdeu o controle da direção, o veículo saiu da pista e o adolescente m...