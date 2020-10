Cidades Jovem de 19 anos morre afogado no Lago das Brisas, em Buriti Alegre Rapaz foi encontrado morto nesta quarta-feira (21) pelo Corpo de Bombeiros

Mateus Gonzaga, de 19 anos, morreu afogado na tarde desta terça-feira (20), no Lago das Brisas, zona rural de Buriti Alegre, em Goiás. As buscas tiveram início ainda na terça, mas o corpo foi encontrado por volta de 8 horas desta quarta-feira (21) a uma profundidade de 6 metros, parcialmente encoberto com lama. Segundo testemunhas, ele tentou nadar da margem até um f...