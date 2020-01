Cidades Jovem de 19 anos é morto no começo da manhã desta quarta-feira em Aparecida Ele foi atingido ainda dentro de casa e tentou fugir, mas levou outros tiros e morreu. As polícias Civil e Militar estão no local para início das apurações

Bem no comecinho da manhã desta quarta-feira (1) a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de homicídio na Avenida dos Missionários, no Jardim Maranata, em Aparecida de Goiânia. Um jovem de 19 anos foi encontrado morto com marcas de diversos disparos feitos por arma de fogo. A Polícia Civil foi acionada e está no local neste momento. Ainda não há informações s...