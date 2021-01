Cidades Jovem de 17 anos é apreendido com seis quilos de maconha na região Norte de Goiás Entorpecente estava dentro de uma mochila junto com embalagens de café e sabão em pó

Um jovem de 17 anos foi apreendido com seis quilos de maconha em Porangatu, na região Norte de Goiás. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele viajava em um ônibus na BR-153 com destino a Marabá, no Pará. A PRF informou que o entorpecente foi encontrado durante fiscalização no ônibus. Os tabletes estavam em uma mochila e guardados em meio a embalagens de caf...