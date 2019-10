Cidades Jovem com mais de 20 passagens pela polícia é preso em Guapó Na mochila do suspeito de 18 anos a polícia encontrou uma pistola além de cem munições

Um jovem de 18 anos com mais de 20 passagens pela polícia desde a adolescência foi preso transportando uma pistola 9 milímetros com kit rajada por porte ilegal de arma nesta quarta-feira (30), na BR 060, em Guapó. De acordo com informações do assessor de imprensa Newton Póvoa, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o suspeito foi encontrado durante abordagem d...