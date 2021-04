Cidades Jovem com cabelo black power em Goiânia é surpreendido em postagem com marcação de Rodolffo 𝖬𝖺𝗋𝖼𝗈𝗌 Lima foi fotografado de costas na entrada de um supermercado. Ele afirma que sofreu racismo pelas redes sociais e que vai procurar defender seus direitos

O estudante de Publicidade Marcos Lima pretende acionar a Justiça depois de ter uma foto sua publicada nas redes sociais, na última sexta-feira (9), sem sua autorização e ainda com a marcação do perfil do cantor sertanejo Rodolffo, ex-BBB. Na postagem, feita na entrada de um supermercado de Goiânia, a mulher escreveu: “Rodolffo corre aqui”. E hoje fui mais uma vítima... Quando fu...