Cidades Jovem atingido por caixa d'água em Senador Canedo recebe alta do Hugol Rapaz dormia quando o reservatório desabou sobre sua casa, que ficou totalmente destruída

No início da tarde desta segunda-feira (12), Yuri Louredo Guiliani, de 18 anos, recebeu alta do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), na capital. O jovem foi atingido durante a queda de um reservatório d’água em Senador Canedo e chegou a precisar de atendimento em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por conta da gravidade do caso. Yuri dormia quando o reservatório com capacidade para 1 milhão de litros de água instala...