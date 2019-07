Cidades Jovem atacada com ácido sulfúrico pelo ex-marido morre depois de 22 dias internada Investigações revelaram que o suspeito não aceitava o fim do relacionamento; Um amigo do ex-marido segurou Mayara enquanto ele jogava a substância corrosiva nela

A jovem de 19 anos que foi atacada pelo ex-marido com ácido sulfúrico morreu na noite desta quinta-feira (25), depois de sofrer três paradas cardíacas no hospital que estava internada no Recife. Investigações revelaram que o homem não aceitava o fim do relacionamento. Na noite do dia 4 de julho, Mayara Estefanny Araújo voltava do trabalho para casa, quando foi at...