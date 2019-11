Cidades Jovem armado fere 2 em escola de Minas Gerais Unidade de ensino fica na zona rural de Caraí, município do Vale do Jequitinhonha

Dois estudantes foram feridos nesta quinta-feira, 7, por arma de fogo e golpes de facão em um ataque a uma escola da zona rural de Caraí, município do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Segundo a PM, uma das vítimas levou um tiro no pescoço. A outra foi atingida no braço com o facão.Ambos os feridos foram levados para o hospital do município vizinho de Padre Para...