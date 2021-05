Cidades Jovem acusa desembargador de assediá-la durante o trabalho com beijo no pescoço e tapa no bumbum O TJ-GO informou que já foi aberto um procedimento apuratório preliminar visando a apurar os fatos na esfera administrativa; caso está sob sigilo na Polícia Civil

Uma jovem de 22 anos denunciou à Polícia Civil o desembargador aposentado Orloff Neves Rocha por assédio sexual. O magistrado teria dado um tapa nas nádegas da vítima e beijado o pescoço dela, dentro do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), em Goiânia. De acordo com o portal G1, a denúncia feita à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam)...