Um jovem de 21 anos foi preso no final da tarde deste sábado (29) pela Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO), em Goiânia, como suspeito de ter matado a companheira a facadas depois de uma discussão.

O rapaz foi localizado após uma equipe da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) encontrar a vítima morta em casa, no Jardim Guanabara, com a arma do crime próxima do corpo. Segundo a PM, ele responderá pelo crime de feminicídio.

Depois de receber informações de que o jovem era o principal suspeito de ter cometido o crime, a polícia começou a procurá-lo. Ele foi localizado caminhando em uma rua no setor Santa Genoveva. As roupas que ele usava estavam sujas de sangue.

Ao ser abordado, ele confessou o crime e foi levado para Central de Flagrantes da capital, onde foi autuado por feminicídio.