Cidades Jovem é preso suspeito de espancar enteado de três anos em Catalão De acordo com a Polícia Militar, testemunhas relataram que a criança era maltratada e que as agressões teriam se intensificado recentemente

Suspeito de cometer maus tratos contra um menino de 3 anos, um jovem, de 21, foi preso na noite desta sexta-feira (24), em Catalão. A vítima é enteada do rapaz. De acordo com a Polícia Militar, testemunhas relataram que a criança era espancada na presença da mãe e já teria sido queimada com bitucas de cigarro. As agressões teriam ficado mais intensas recentemente. Segundo a corp...