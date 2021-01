Cidades Jovem é preso suspeito de criar cobras em apartamento, em Valparaíso de Goiás Policiais chegaram até o endereço após uma denúncia anônima

Um jovem, de 22 anos, foi preso em flagrante em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, por criar cobras em um apartamento. Após denúncia anônima, uma equipe da Polícia Civil (PC) foi até o local indicado, no Setor Cidade Jardins, e encontrou diversas cobras de várias espécies. Segundo a corporação o suspeito confessou ser dono dos animais e não compro...