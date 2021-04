Um rapaz de 21 anos foi preso na última quarta-feira (21), em Posse, na região nordeste de Goiás, suspeito de matar a própria mãe com golpes de faca e martelo. Marinalva de Jesus, de 41 anos, tinha outro filho de seis anos que presenciou o homicídio.

Segundo informações da Polícia Civil, o crime aconteceu na casa da família. Vizinhos teriam ouvido gritos da mulher e acionado a Polícia Militar e os Bombeiros. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram o suspeito deitado ao lado do corpo da mãe, na cama dela. A Polícia Civil informou ainda que o rapaz havia dito para mãe, dias antes do crime, que estava com transtornos mentais.

De acordo com o delegado plantonista, Carlos Eduardo Florentino, o suspeito foi preso em flagrante e pode responder por homicídio qualificado, já que o crime foi cometido de forma cruel, por motivo fútil e sem chance de defesa para a vítima. O rapaz passou por exames para constatação de problemas mentais. Se condenado, ele poderá pegar até 30 anos de prisão.