Cidades Jovem é preso em Goiânia suspeito de fraudes no Auxílio Emergencial Segundo a Polícia Militar, o rapaz, de 21 anos, usou dados falsos, alguns adquiridos pela internet, para se inscrever no programa

Um jovem, de 21 anos, foi preso no início da noite desta sexta-feira (11), no Jardim Balneário Meia Ponte, em Goiânia, suspeito de cometer fraudes contra o Auxílio Emergencial do governo Federal. Segundo a Polícia Militar (PM-GO), o rapaz usou dados falsos, alguns adquiridos pela internet, para se inscrever no programa. Além disso, ele criou várias contas na Caixa Econômica F...