Jovem é preso com comprimidos de ecstasy em Goiânia

Um jovem, de 19 anos, foi preso na noite deste domingo (26) com 81 comprimidos de ecstasy, no Jardim Curitiba I, em Goiânia. Segundo Equipes do Grupo de Patrulhamento Tático da Polícia Militar que faziam o patrulhamento pela região, o rapaz foi visualizado em atitude suspeita. Na revista, os policiais encontraram com ele 31 unidades do entorpecente. Pouco depois...