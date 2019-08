Cidades Jovem é preso com 700 quilos de maconha escondidos em carro, em Rio Verde À polícia, suspeito teria dito que droga foi adquirida no Mato Grosso do Sul e seria vendida no Distrito Federal

Atualizado às 19h45 Um jovem de 26 anos foi preso com 700 quilos de maconha em um carro roubado, em Rio Verde, no Sudoeste do Estado. O caso ocorreu no fim da tarde da última segunda-feira (26), quando o suspeito dirigia o veículo pela BR-060 e foi abordado por integrantes da Polícia Civil (PC) de Goiás, durante a Operação Independência. De acordo com a corpo...