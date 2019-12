Cidades Jovem é presa ao tentar entrar em presídio de Planaltina de Goiás com maconha nas partes íntimas Direção da unidade informou que o caso foi descoberto porque a jovem demonstrou nervosismo quando ia passar pela revista pessoal

Uma jovem, de 20 anos, foi presa nesta segunda-feira (30) tentando entrar com porções de maconha no presídio de Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. O entorpecente estava escondido nas partes íntimas da visitante e seria entregue ao companheiro dela que cumpre pena por roubo. A direção do presídio informou que o caso foi descoberto porque a jovem ...