Cidades Jovem é morto com vários tiros em Aparecida de Goiânia Vítima passava na porta de um bar quando foi abordada por pelo menos dois homens

Duas mortes foram registradas entre a noite deste domingo (2) e a madrugada desta segunda-feira (3) em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da Capital. Os crimes são investigados pelo Grupo de Investigações de Homicídios (GIH). No primeiro caso, um jovem com aproximadamente 20 anos foi morto com diversos tiros na Avenida 8, no Jardim Tiradentes. A vítima...