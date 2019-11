Cidades Jovem é morto a tiros no Jardim Presidente, em Goiânia Vítima estava em uma motocicleta quando foi atingida por três tiros

Adriano Ribeiro Caetano, de 21 anos, foi morto a tiros, na madrugada desta terça-feira (19), na Rua Presidente Harrison, no Jardim Presidente, em Goiânia. A vítima estava em uma motocicleta quando foi atingida por três tiros. Os vizinhos escutaram os disparos e encontraram o rapaz caído no chão, que morreu antes da chegada do socorro. Segundo informações da Delega...