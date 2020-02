Cidades Jovem é morta a tiros em Bonfinópolis Suspeito do crime teria um relacionamento extraconjugal com a vítima, segundo testemunhas

Uma jovem de 25 anos foi morta a tiros na porta de casa, na madrugada desta quarta-feira (12), na Rua José do Couto, no setor Ferroviária, em Bonfinópolis, Região Metropolitana de Goiânia. Testemunhas disseram que a vítima tinha um relacionamento extraconjugal com o suspeito. O casal discutia bastante quando o homem sacou uma arma e atirou duas vezes no abdômen da mul...