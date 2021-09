Cidades Jovem é investigada após aparecer em vídeo supostamente oferecendo loló a gatinho, em Anápolis O vídeo, que viralizou nas redes sociais, mostra a suspeita apertando a lata próxima do nariz do animal, que parece assustado. Substância pode causar a morte do felino

Um vídeo, que tem repercutido bastante nas redes sociais, está sendo investigado pela Polícia Civil (PC). As imagens mostram uma mulher supostamente oferecendo um entorpecente, conhecido como loló, para um gato inalar, em Anápolis, na região Central de Goiás. A gravação mostra ainda um grupo de amigos dentro de um carro e a investigada aproxima a lata do nariz do animal, c...