Jovem é internado após ser agredido por grupo no Parque Anhanguera, em Goiânia

Um jovem, de 27 anos, foi agredido na manhã deste sábado (29), no Setor Parque Anhanguera, em Goiânia. De acordo com testemunhas, a agressão foi cometida por quatro pessoas, que utilizaram facas e pedaços de madeira na ação. Não há informações sobre as circunstâncias em que o fato ocorreu. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima teve cortes na cabeça e no braço. Sem do...