Cidades Jovem é baleado em chácara de Aparecida e morre ao pedir ajuda em bar Testemunhas disseram para a polícia que o rapaz não conseguiu dizer o que aconteceu

Um rapaz de aproximadamente 20 anos morreu após ser atingido com um tiro, na noite de sábado (1), em uma chácara, em Aparecida de Goiânia. A vítima estava sozinha quando foi baleada na região do peito. O jovem, que ainda não foi identificado, ainda conseguiu correr 200 metros e pedir ajuda em um bar, na Rua X-50, no Jardim Olímpico, mas não resistiu aos ferime...