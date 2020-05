Cidades Jovem é baleado durante festa na zona rural de Morrinhos Segundo relatos preliminares, rapaz, de 23 anos, foi atingido por um tiro no abdome durante uma discussão. Caso seja investigado pela Polícia Civil

Um jovem, de 23 anos, foi baleado durante uma festa realizada na zona rural de Morrinhos, no Sul Goiano, na madrugada deste domingo (3). Segundo informações preliminares, pessoas estavam reunidas consumindo bebidas alcoólicas quando ocorreu uma discussão no local. Durante o conflito, o rapaz foi baleado no abdome, conforme relataram testemunhas. Pessoas que estava...