Cidades Jovem é assassinado no meio da rua em Aparecida de Goiânia Walisson Felipe Ribeiro da Silva não resistiu aos tiros e morreu no local

Um jovem, de 21 anos, foi assassinado na noite desta quarta-feira (19) no meio da Rua Paulo Danilo Bittar, no Residencial Araguaia, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da Capital. Walisson Felipe Ribeiro da Silva teria pego um carro de viagens por aplicativo para encontrar outra pessoa. Ao descer do veículo no local combinado ele teria sido surpreendido por vá...