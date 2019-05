Vida Urbana Jovem é assassinado com mais de cinco tiros na Praça da Paz, em Goiânia Polícia informou que a vítima tinha passagens por receptação e tráfico de drogas

Um jovem de aproximadamente 26 anos foi assassinado com mais de cinco tiros na madrugada deste domingo (05), na Praça da Paz, na Rua CM 9, no Setor Cândida de Morais, em Goiânia. Segundo a Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios, as testemunhas não souberam informar aos policiais as características do atirador, mas a polícia disse que a vítima tinha passag...