Cidades José Aparecido dizia que sua missão era salvar vidas

“Mesmo depois de aposentado, se ele via qualquer pessoa na rua passando mal ele prestava os primeiros socorros. Ele me falava que salvar vida é coisa que vinha de dentro dele”, emociona-se a funcionária pública Jucelia Ferraz da Maia Borges, de 49 anos, ao falar do esposo, o subtenente da Reserva do Corpo de Bombeiros, José Aparecido Borges, de 63 anos. Ele faleceu no ...