Cidades Jornalista Robson Filene morre vítima da Covid-19, em Goiânia Comunicador teve passagens como assessor e redator na Alego e do Sintego

O jornalista goiano Robson Filene morreu nesta segunda-feira (15), vítima da Covid-19. Ele foi diagnosticado com a doença no último dia 7, um dia após fazer aniversário. O jornalista estava internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Jacob Facuri, em Goiânia. Robson foi assessor de imprensa do deputado Humberto Aidar (MDB) por um longo período e, pos...