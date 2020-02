Cidades Jornalista que denunciava ação de facções é executado na fronteira com Paraguai Editor do Porã News, Léo Veras estaria recebendo ameaças por denunciar a ação de narcotraficantes na fronteira entre Pedro Juan Caballero e Ponta Porã (MS)

Conhecido por denunciar crimes na fronteira entre Brasil e Paraguai, o jornalista Léo Veras foi executado com ao menos 12 tiros de pistola, na noite desta quarta-feira, 23, na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, na divisa com Ponta Porã (MS). Segundo o secretário de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, Antonio Carlos V...