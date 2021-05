Cidades Jornalista Luiz Fernando Avelar morre em decorrência de sequelas da Covid-19, em Goiânia Ele estava internado desde o mês de março em um hospital particular da capital

Atualizada às 12h07. Morreu na manhã desta segunda-feira (10) o jornalista Luiz Fernando Avelar. Ele estava internado desde março em um hospital particular da capital para tratamento da Covid-19 e não resistiu às sequelas. Luiz era casado com a também jornalista Silvia Arantes. Luiz ficou internado por 60 dias em um leito da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do...