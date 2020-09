Cidades Jornalista Edson Costa morre aos 85 anos em Goiânia Corpo será velado até às 13h30 em uma funerária em frente ao Cemitério Park. Sepultamento está programado para esta tarde no Cemitério Jardim da Saudade

O jornalista Edson Costa, de 85 anos, morreu na noite desta quinta-feira (10) em sua casa, em Goiânia. O óbito é em decorrência de complicações do alzheimer e parkinson, que ele convivia há anos. Durante anos, Edson foi editor e assinou a coluna Distrito Zero do Diário da Manhã. A ex-repórter de polícia Rosana Melo conta que conheceu Edson em 1989, no Diário da Man...