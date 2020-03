As viagens assim como a vida são marcadas por coincidências e acasos. Eram 18 horas de domingo (15) e estava em frente à Casa Rosada. Conversava com a minha namorada ao telefone quando encontrei com o repórter do G1 Goiás Vitor Santana tirando fotos do prédio e da grande bandeira argentina que fica estendida na Praça de Maio, em Buenos Aires.

Vitor acabara de chegar do Uruguai e me alertou: "está sabendo que a fronteira pode ser fechada hoje?". Sabia que o presidente da Argentina, Alberto Fernández, tinha convocado uma reunião com os seus principais ministros para tomar decisões contra o avanço do coronavírus, mas não sabia da possibilidade de 'cerrar' a fronteira.

Pois bem, entre as medidas, Fernández anunciou a suspensão das aulas em toda a rede de escolas do país, diminuição dos serviços de transporte público, além do fechamento das fronteiras até o dia 31 de março a fim de conter a disseminação do novo coronavírus no país.

"Decidimos suspender as aulas a partir desta segunda (16) até 31 de março com o objetivo de diminuir a circulação de alunos e, assim, do vírus", disse Fernández em uma entrevista coletiva na residência oficial da presidência, junto aos membros do seu gabinete de crise.

Pronto, ali começou a bater um desespero em ambos. Da parte do Vitor porque está no país de carro e não sabe se poderá voltar tranquilamente para o Brasil ao fim das férias. Da minha parte, não por ser impedido de passar pela fronteira, mas de não ter um meio de transporte para passar. No Brasil, desde sábado (14), muitos voos estão sendo cancelados por falta de passageiros. E esse era o meu temor: não ter aeronave ou voo para retornar.

Paramos em uma pizzaria em Puerto Madeiro para ouvir o pronunciamento do presidente e ali mesmo já comecei a entrar no site da companhia aérea para remarcar minha volta, que inicialmente estava programada para terça-feira (17). No sábado (14) pela manhã, já havia ligado para saber da possibilidade de alteração, mas todos os voos já estavam cheios.

Perto das 20h, na primeira vez que entrei na fila online estava na posição 39º e com tempo de espera de 28 minutos para ser atendido. Na hora de entrar, fui automaticamente cancelado. Tá bom, pode ter sido um bug do sistema.

Fui tentar pela segunda vez falar com a atendente no chat online. Minha posição na fila passou para 81º e o tempo de espera para 34 minutos. E, sim, o final da segunda tentativa foi o mesmo da primeira: cancelado sumariamente no momento que seria atendido.

Nessa hora, mandei todos os dados e informações minhas e de voos para a minha namorada e a pedi para entrar em contato com a companhia por telefone para ver se conseguia a antecipação. Entrei novamente no chat online e era agora o 102º da fila. Era uma operação de encurralamento: ela de um lado e eu do outro.

O atendimento pelo telefone foi mais ágil. As companhias áreas estão cancelando e alterando voos sem cobrar taxas, mas estão pedindo a diferença nas tarifas. A mudança do meu bilhete ficaria em R$ 2.200. Um valor surreal e que não pagaria. Por sorte do acaso, que falei no começo do texto, a companhia tinha feito uma alteração no meu trecho em dezembro e com isso não precisei pagar esse absurdo.

Com a viagem de volta antecipada e confirmada para às 3h55 da manhã, começou outra corrida contra o tempo: ir para casa, fechar as malas e conseguir um táxi. A primeira parte foi tranquila. Já a segunda precisou de várias mensagens e áudios pelo WhatsApp, pois se tem um serviço que deixa a desejar na capital argentina é o táxi.

Ao chegar ao Aeroporto Internacional Ministro Pistarini, perto das 2h da madrugada, já estava dando para ver que a movimentação não estava normal. Uma fila de carros na chegada e muita gente nos balcões das empresas. Mas sem tumulto, discussões ou falta de educação.

E também diferente da minha chegada, que tinha acontecido uma semana antes, no dia 8 de março, agora 90% das pessoas usavam máscaras e muitas estavam de luvas em Ezeiza.

Na saída, todos passamos por uma vistoria com termômetro para medir a temperatura e preenchemos um formulário para informar nossa rota dentro da Argentina e qual seria o caminho futuro. Na fila, todos respeitando uma distância mínima de 1 a até 2 metros. Na imigração, os agentes perguntavam as informações escritas no formulário e conferiam um por um.

Depois da Argentina, Chile, Peru e Colômbia também fecharam as fronteiras por 15 dias para combater coronavírus. O Paraguai está até barrando brasileiros na Ponte da Amizade.

Ao chegar no Brasil, passei por três aeroportos: Viracopos, em Campinas; Confins, em Belo Horizonte; e o de Goiânia. Nos três posso afirmar que a fiscalização e controle sobre coronavírus de quem entra no país está negligente.

Não há agentes ou funcionários medindo a temperatura de quem chega, o preenchimento de formulário sobre o destino dentro do país parece opcional e as únicas informações dadas sobre o Covid-19 são em placas digitais, que dividem espaço com publicidades.

O mais prudente que as autoridades deveriam pedir a quem entra no país são nome, endereço, onde esteve nos últimos 15 dias, em que cadeira se sentou no voo e quem são seus contatos no Brasil. Independente ser turista ou brasileiros.

Também perguntar se sentiu febre, dor de cabeça, garganta ou calafrios durante o voo. Questionários assim servem para identificar casos de infectados logo no desembarque, ou para localizar pessoas que se sentaram perto deles, posteriormente, se for o caso.

Depois de quase 24 horas em trânsito, finalmente chego em casa. Geladeira vazia, dispensa com alguns biscoitos e massas. Não tenho e não apresento nenhum sintoma, mas mesmo assim vou fazer o exame para coronavírus e me afastar de todos por 7 dias. Neste momento não podemos negligenciar ações que podem impedir a propagação do vírus.

Sento no sofá, ligo para um amigo de trabalho e também a TV. Com ele, consigo acertar de fazer uma compra básica para passar os próximos dias em confinamento. Já na telinha, vejo o presidente Bolsonaro voltar a chamar a crise do coronavírus de 'histeria' e a critica 'alguns governadores'.

Nesse caso de prevenção e controle da expansão do coronavírus não há acasos e coincidências.